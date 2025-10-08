Caso Omar "N": Abogado de la Víctima Señala que el Presunto Abuso Ocurría Desde los 10 Años

Las pruebas que el Ministerio Público integró en la carpeta para imputar a Omar "N" por el delito de agresión sexual infantil agravada. El asesor legal de la víctima, Juan Soltero Meza, confía en que el juez dictará vinculación a proceso en la audiencia del próximo viernes.

¿Qué señala el abogado de la presunta víctima de Omar N?

Soltero Meza señaló que las agresiones de Omar "N" habían estado ocurriendo desde hace al menos seis años y que durante ese lapso existió violencia psicológica hacia la víctima para que no lo denunciara. Omar "N" y la madre de la víctima mantenían hasta el día de la denuncia una relación sentimental.

¿Qué pruebas contundentes existen según la defensa de la presunta víctima?

El asesor jurídico expuso que hay capturas de pantalla de mensajes enviados por Omar "N" a la menor, e incluso un video.

Estas capturas de pantalla y este video son elementos o datos de prueba que son demostrativos que hubo tocamientos con fines eróticos sexuales abajo de la ropa interior de la menor



El abogado explicó que en cuanto la madre de la menor conoció de las agresiones, acudió a Ciudad Niñez a presentar la denuncia, lo que agrava la situación del imputado al considerar el tiempo que llevaban ocurriendo los hechos.

Y que esto sucedió desde hace 6 o 7 años; de hecho, el primer evento que se tiene registrado es cuando la menor tenía 10 años.”



Además de las pruebas documentales presentadas contra el imputado, se incluyen peritajes realizados en Ciudad Niñez.



Tenemos un dictamen psicológico positivo que refiere que efectivamente la menor presenta signos y síntomas de una persona violentada sexualmente



La defensa de la víctima sostiene que este caso responde únicamente a una búsqueda de justicia. Soltero Meza enfatizó la solidez de los elementos de prueba.



De que hubo violencia psicológica sobre la menor, y que en algunas ocasiones también hubo violencia física, así fue



Se buscó a la representación legal de Omar "N", encabezada por el abogado Ángel Flores Navarro, quien declinó hablar al respecto y mencionó que está centrado en buscar elementos para desvirtuar la acusación.

