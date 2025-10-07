Estas Son las Afectaciones que Ha Dejado el Huracán Priscila en Puerto Vallarta

Las autoridades reportan diversas afectaciones en Puerto Vallarta debido al paso del Huracán Priscilla. Estos fenómenos se deben a la fase de marea alta, combinada con el oleaje elevado generado por los efectos del fenómeno meteorológico.

¿Qué afectaciones han reportado las autoridades?

Se presenta salida del oleaje en playa Las Glorias hacia la Av. Ascencio, alcanzando hasta un metro de altura.

A la altura de la API hasta la estación de servicio en la colonia Versalles.

Cerrada la vialidad a la altura del Malecón.

Una torre resultó dañada en Playa Camarones.

Se mantiene bandera roja en las playas de Puerto Vallarta y la Costa Norte de Jalisco, debido a olas de hasta 4 metros. Se han registrado inundaciones en vía pública y comercios, aunque todavía no hay un recuento completo de daños, ya que continúa el proceso de evaluación.

El huracán Priscilla, actualmente de categoría 2, ya se encuentra en el Pacífico Norte rumbo a Cabo San Lucas.

Afectaciones en planteles escolares

En cuanto a los planteles escolares, aunque Priscilla no ha causado afectaciones directas, la temporada de lluvias ha generado daños en más de 27 escuelas, de las cuales 8 requieren intervención mayor y 2 serán reubicadas, según informó el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores. El resto de los planteles ya opera con normalidad.

DAFL / N+

