Localizan Sin Vida a Hombre en Tonalá; Vestía Casco y Uniforme de la Guardia Nacional

Durante la tarde del domingo 5 de octubre, vecinos de la colonia San Gaspar localizaron en un lote baldío el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años. La víctima tenía vestimenta táctica y un chaleco antibalas.

Noticia relacionada: Joven Dispara a Dueño y Empleado de Tienda en Tonalá Tras Molestarse por No Venderle Cigarros

El hallazgo tuvo lugar sobre la calle Pino Suárez al cruce con Noche Buena, en Tonalá. Al arribo de los paramédicos se confirmó que el sujeto no presentaba signos vitales, además, precisaron que tenía un impacto de bala en el hombro.

Investigan la muerte de un hombre en Tonalá

Vale la pena mencionar que la víctima usaba un caso, así como vestimenta de la Guardia Nacional. Autoridades ya investigan si pertenecía a esta corporación.

Por parte de la comandancia de Seguridad de Tonalá, se indicó que el hombre fue reconocido como habitante de la colonia San Gaspar, incluso los vecinos refirieron que este era una persona conflictiva.

La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen. Agentes de la Fiscalía investigan si el homicidio se cometió en el lugar o si sólo fue abandonado ahí.

También revisarán las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad por personal de Ciencias Forenses, a la espera de que pueda ser reclamado por familiares.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: