Mujer de 67 Años Sale para Hacer Ejercicio y Acaba Atropellada por una Camioneta en Guadalajara

Una mujer de 67 años fue atropellada por una camioneta de una empresa de gas mientras se dirigía a hacer ejercicio a una cancha deportiva ubicada en el municipio de Guadalajara.

Noticia relacionada: Atropellan a Hombre y Mujer Tras Choque entre un Carro y un Camión del Transporte Público en GDL

Los hechos ocurrieron en los cruces de 8 de Julio y la calle Palma Sola, en la colonia 18 de Marzo, en la Perla Tapatía, cuando el conductor de la camioneta estaba dando vuelta y no se dio cuenta de la presencia de la mujer.

El cuerpo de la señora, de nombre Mary, quedó debajo de las llantas delanteras de la camioneta. Policías de Guadalajara fueron los primeros respondientes, quienes también se encargaron de acordonar el lugar para que no sucediera otro accidente.

¿Qué fue lo que ocasionó el accidente?

Algunos testigos del atropello refirieron que el conductor de la camioneta de la empresa de gas iba distraído y con el teléfono celular en la mano.

Yo nomás vi cuando cayó la señora, se metió debajo de las llantas y la arrastró el chango. Sí, es de aquí del barrio, ella iba aquí a la unidad de aquí Testigo que relató los hechos

A la llegada de los servicios médicos del municipio, se encargaron de estabilizar y trasladar a la mujer a la Clínica 46 del IMSS para recibir atención médica. Más tarde, su estado de salud se reportó como grave.

El conductor quedó en calidad de detenido en lo que las autoridades deslindan responsabilidades en apoyo con las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del lugar.

Ivonne Alcántar / N+

Historias recomendadas: