Sismo de Magnitud 4.0 se Registró en Puerto Vallarta, Jalisco; Esto Sabemos
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0 localizado a 255 kilómetros al oeste de Puerto Vallarta
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.0 ocurrido la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, con epicentro a 255 kilómetros al oeste de Puerto Vallarta, Jalisco.
¿Cuándo se registró el sismo?
El movimiento telúrico se registró a las 10:28:30 horas, con una profundidad de 17 kilómetros, en la latitud 20.33 y longitud -107.66.
Afectaciones al momento
Hasta el momento, no se reportan daños ni afectaciones en la zona costera ni en municipios cercanos. Autoridades locales y de Protección Civil mantienen monitoreo preventivo.
Información en proceso
