Omar ‘N’, Imputado por Abuso en Jalisco, Podría Contar con Más Denuncias en su Contra

Omar ‘N’, quien fue detenido el 4 de octubre, enfrenta actualmente un proceso penal por el delito de abuso sexual infantil agravado en perjuicio de una menor de edad, sin embargo, el Secretario de Gobierno, Salvador Zamora, manifestó que podrían existir más denuncias en su contra.

Según el informe de la Fiscalía de Jalisco, los hechos habrían ocurrido en varias ocasiones durante los últimos meses, y el imputado ya habría cometido acciones similares contra la misma víctima anteriormente.

A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento sólo existe una causa penal formalmente abierta ante el Poder Judicial del Estado.

Si hay algún otro tipo de denuncia o investigación que lleve la Fiscalía, ya que concluya la misma y de considerarlo pertinente, seguramente remitirá el caso, pero hasta este momento solamente tenemos de conocimiento una causa penal José Luis Álvarez Pulido, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco

Omar ‘N’ fue presentado ante un juez e imputado formalmente el 5 de octubre. Durante la audiencia inicial, su defensa hizo uso del término constitucional para preparar su estrategia legal, apegándose al plazo máximo de 144 horas.

Cuando se formula una imputación a cualquier persona que es sometida a un procedimiento penal o se le imputa un hecho delictivo, tiene el derecho a someterse a plazos legales para ejercer actos defensivos, puede solicitar 72 horas o bien, 144, que es el caso máximo para que se desahogue la situación legal José Luis Álvarez Pulido, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco

Conforme a este plazo, será hasta el viernes 10 de octubre cuando el juez determine si Omar ‘N’ será vinculado a proceso por el delito que se le imputa. Hasta entonces, permanece recluido en el reclusorio metropolitano de Puente Grande.

