Autoridades Confirman que Omar ‘N’ No Recibe Trato Preferencial en Puente Grande
N+
Las autoridades confirmaron que Omar ‘N’, detenido por presunto abuso contra menores, no recibe un trato preferencial durante su estadía en el reclusorio de Puente Grande
COMPARTE:
Las autoridades confirmaron que Omar ‘N’, quien fue detenido por presunto abuso contra menores en Jalisco, no recibe un trato preferencial durante su estadía en el reclusorio metropolitano de Puente Grande.
Noticia relacionada: Detienen a Omar ‘N’ en Zapopan por Presunto Abuso a Menores
Por lo anterior, Omar ‘N’ se encuentra como cualquier reo de estro centro penitenciario.
Ahí hay varias áreas y de momento lo tenemos en un área donde hay más personas que de alguna manera podrían tener riesgos, sobre todo por el tipo de delito
Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Jalisco
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mencionó que sin importar de quién se trate, se debe hacer valer la ley.
El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves y quien la hace, la tiene que pagar. Independientemente de quién sea, nosotros en Jalisco estamos demostrando que se imparte justicia
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco
La orden de aprehensión contra Omar 'N' hace referencia a varias denuncias por el mismo delito
Mientras que el Secretario de Gobierno, Salvador Zamora, señaló que la orden de aprehensión que se cumplimentó, hace referencia a varias denuncias por este mismo delito.
El siguiente 10 de octubre se realizará la audiencia donde se determinará si Omar ‘N’ se vincula a proceso o no.
Karina Fuerte / N+
Historias recomendadas: