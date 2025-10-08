Bebé De un Año muere Ahogada Tras Caer en una Cubeta con Agua en Tonalá
Una bebé de apenas un año perdió la vida tras caer accidentalmente en una cubeta con agua en su domicilio en Tonalá
Reportan la muerte de una bebé de un año que murió ahogada luego de caer accidentalmente en una cubeta con agua dentro del municipio de Tonalá. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.
¿Cómo murió la bebé de un año en Tonalá?
De acuerdo con los primeros reportes, los padres de la menor la trasladaron de inmediato a la clínica 93 del IMSS, en un intento desesperado por salvarle la vida, sin embargo, los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
