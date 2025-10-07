Profepa Asegura Más de 2,300 Tortugas, Pepino de Mar y Toneladas de Aletas de Tiburón en GDL

Durante un operativo conjunto con la FGR en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para combatir el tráfico ilegal de especies la Profepa aseguró miles de ejemplares.

¿Qué especies fueron aseguradas por la Profepa?

Más de 2,300 tortugas.

tortugas. 525 kilogramos de pepino de mar.

kilogramos de pepino de mar. Más de 2,200 kilos de aletas de tiburón y buches de totoaba, todas especies protegidas por la legislación ambiental mexicana.

Con este operativo, las autoridades buscan combatir el tráfico ilegal de especies silvestres, una de las principales amenazas para la biodiversidad nacional. La acción conjunta destaca la importancia de la coordinación entre dependencias para frenar las redes de comercio ilícito de fauna y flora protegida.

