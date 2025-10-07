No se Han Encontrado Irregularidades en el Kínder de Mazamitla Donde Agustín Murió

El kínder-guardería Centro Educativo Mazamitla (CEM) donde murió Agustín, niño de dos años asfixiado en una resbaladilla, cuenta con los permisos, aseguró la Secretaría de Educación Jalisco.

Noticia relacionada: Protección Civil Investiga si Muerte de Agustín en Kínder de Mazamitla fue por Negligencia

Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco, explicó que esta dependencia también participa en la investigación y que no han detectado alguna situación anormal que interfiera con la operación del plantel.

Sí, es una situación, que se están haciendo valoraciones por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía, y nosotros también. Pero hasta el momento no hemos encontrado ninguna irregularidad ni alguna imprudencia Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco

El funcionario señaló que las primeras investigaciones indican que la chamarra que portaba Agustín tenía un cordón, mismo que se le atoró en la resbaladilla y provocó la asfixia.

Karina Fuentes, madre de Agustín, dijo a las cámaras de N+ Guadalajara que, si bien fue un accidente, no había supervisión de maestros cuando ocurrió.

Hay unos lineamientos muy claros sobre la responsabilidad que debe tener cada maestros frente al grupo y estos es variable, puede ser menores de una decena de niños a tres decenas o un poco más. Creo que aquí, este no fue el caso, creo que son investigaciones preliminares pero tenían el personal suficiente Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco

En Jalisco hay tres mil escuelas, entre preescolar, primaria, secundaria y educación especial que son privadas, como el caso del CEM. Para estas hay mil 20 supervisores que de forma cotidiana deben hacer revisiones en estos planteles.

Videos que analiza la Fiscalía de Jalisco determinarán si la muerte de Agustín catalogada como accidente, podría derivar a una omisión de cuidado.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: