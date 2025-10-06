Protección Civil Investiga si Muerte de Agustín en Kínder de Mazamitla fue por Negligencia
Protección Civil Jalisco está investigando si la muerte de Agustín en el CEM se debió realmente a un accidente o a una omisión de cuidado
Elementos de Protección Civil Jalisco están investigando si se cumplieron con las medidas necesarias en el kínder-guardería Centro Educativo Mazamitla (CEM), en donde Agustín, niño de dos años, murió presuntamente asfixiado en una resbaladilla del plantel.
En Jalisco hay un reglamento de guarderías, el cual señala que el municipio debe corroborar que se cuenta con personal capacitado, es decir, que deben saber actuar ante alguna emergencia.
Tiene que haber una unidad interna de Protección Civil y tiene que haber gente preparada para brindar primeros auxilios, prevención y combate de incendios y evacuación
Sergio Ramírez López, Director de Bomberos y Protección Civil de Jalisco
Madre de Agustín asegura que no había maestras supervisando el día del accidente
Karla Fuente, la madre de Agustín, indicó que cuando ocurrió el accidente donde su hijo se asfixió el 25 de septiembre, no había maestras supervisando a los menores.
La Dirección de Protección Civil señaló que están investigando sobre la última revisión que se efectuó por parte del municipio en el CEM.
Debe ser cada año por lo menos una revisión, para obtener su autorización, es un kínder y para poder renovar el REVOE necesita el visto bueno de Protección Civil
Sergio Ramírez López, Director de Bomberos y Protección Civil de Jalisco
La Fiscalía de Jalisco, a través de comunicación social, explicó que si se encuentran los elementos necesarios en las indagatorias que realizan, incluso verificando videograbaciones que consiguieron, el accidente podría derivar a una omisión de cuidado.
