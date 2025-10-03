“Me lo Entregaron Muerto”: Madre Acusa Negligencia de Kínder en Mazamitla por Muerte de su Hijo

La familia de Agustín, un niño de dos años y 10 meses que supuestamente dejó de respirar al interior del Centro Educativo Mazamitla (CEM), señaló que su muerte se debió a una negligencia por parte de este kínder-guardería.

Yessenia, madre de Agustín, explicó que la pesadilla comenzó el 25 de septiembre, cuando su hijo entró al kínder a las 9:00 de la mañana, y casi dos horas después recibió una llamada de la directora, quien le indicó que el niño dejó de respirar y no sabía por qué.

La mamá de Agustín se encontraba en su trabajo, en una gasolinera, cuando vio que una ambulancia se dirigía al kínder, por lo que de inmediato tomó un taxi y cuando llegó, vio cómo su hijo era atendido por paramédicos.

Una vez que llegaron al hospital, ahí mismo en Mazamitla, le dijeron a Yessenia que supuestamente su hijo ya no contaba con signos vitales, sin embargo, recibió una reanimación.

Después fue trasladado a Guadalajara en una ambulancia del SAMU, donde fue intubado y posteriormente llevado al Hospital Country. Ahí estuvo tres días, y el 28 de septiembre falleció.

¿Qué le pasó a Agustín?

Yessenia relató que el uniforme del kínder tiene dos cordones en cierta parte, los cuales se enredaron cuando su hijo, Agustín, se lanzó por la resbaladilla. Al atorarse, el niño permaneció más de dos minutos pataleando y manoteando hasta que finalmente perdió el conocimiento.

El uniforme del kínder tiene dos cordones en la parte de aquí, se avienta y se atora en la resbaladilla. El niño dura más de dos minutos pataleando y manoteando hasta que cae en paro, de ahí, una niña le avisa a la maestra, le dice que Agustñin se quedño dormido en la resbaladilla, la maestra va, lo levanta, corre a la oficina, se regresa, busca a otra maestra, la directora dice que por qué se asustó, no pudo darle los primeros auxilios Yessenia Arceo, madre de Agustín

El CEM está operando con normalidad, Yessenia menciona que algunas madres han decidido no llevar a sus hijos por miedo a que les pase algo, mientras que otras no han tenido opción, ya que no hay forma de que ingresen a otra guardería o kínder debido a que ya inició el ciclo escolar.

Es una negligencia muy grande que no me gustaría que otra mamá pasara por lo que yo estoy pasando, porque es algo muy feo, ver sufrir a tu hijo, que se muera. Que tú lo lleves al kínder donde confías y te lo entreguen literalmente muerto. Porque un niño de dos años y 10 meses no puede estar solo, tiene que estar todo el tiempo una maestra Yessenia Arceo, madre de Agustín

La Fiscalía de Jalisco informó que el Ministerio Público determinó que se trató de un accidente, luego de realizar peritajes en el lugar.

Karina Fuerte / N+

