Encuentran con Vida a Adrián, Niño de 10 Años Reportado como Desaparecido en Zapopan

Adrián Santiago Chávez, el niño de 10 años que había sido visto por última vez en la colonia Miramar, del municipio de Zapopan, el 28 de septiembre, fue localizado con vida.

Noticia relacionada: Localizan con Vida a Abraham Emmanuel Pacheco, Maestro Reportado Como Desaparecido en Jalisco

Se emitió una ficha de búsqueda, donde se señalaba que el 28 de septiembre fue el último día que su familia supo de él.

La Fiscalía de Jalisco informó que Adrián tuvo una discusión con su papá y se fue de la casa. Las autoridades, a través de cámaras del C5 observaron a un hombre que lo resguardó y posteriormente recibieron una llamada del 911.

Cuando los elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco acudieron al lugar, indicaron que estaba a tres kilómetros de su domicilio.

Adrián ya fue entregado a sus familiares, sin embargo, no se ha informado cuál era el estado de salud del menor cuando fue localizado.

Colectivos piden más fondos para las dependencias relacionadas con la búsqueda de desaparecidos en Jalisco

Colectivos de familiares de desaparecidos solicitaron un aumento en el presupuesto para 2026 a las diferentes dependencias del sector público relacionadas con esta situación.

El Centro de Justicia para la Paz señaló que si el problema de desaparición de personas está creciendo, sería inadmisible que el presupuesto para el siguiente año sea igual o menor que este 2025.

Representantes de colectivos se reunieron el 30 de septiembre en el Congreso de Jalisco, con legisladores y el jefe de gabinete, la Comisión de Derechos Humanos y funcionarios de la Secretaría de la Hacienda Pública, donde expusieron las necesidades de distintas dependencias relacionadas con el tema.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: