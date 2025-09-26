Dan el Último Adiós al Piloto Fallecido Tras Desplome de Helicóptero en San Sebastián del Oeste

Familiares y Amigos de Hugo Almaral, piloto que murió tras el desplome de un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona del Cerro del Jabalí, en San Sebastián del Oeste, Jalisco, le dieron su último adiós.

Hugo Almaral fue un padre, artista e integrante de la Generación 63 de la Escuela Militar de Aviación. A través de redes sociales, la Asociación de Pilotos Aviadores lo recordaron como un capitán comprometido con su labor.

Las autoridades de Protección Civil Jalisco aún no han determinado las causas del accidente, sin embargo, no han descartado que las cuestiones climatológicas podrían haber influido en el desplome de la aeronave.

En este accidente, un segundo hombre identificado como el mecánico del helicóptero, también falleció juntos cuando se dirigían a recoger personal de la CFE para la revisión de una línea eléctrica.

La zona montañosa en donde fueron localizados permanece bajo resguardo para investigar y determinar las maniobras previas a la caída.

Hugo Almaral fue estudiante de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara (UDG), además de su trayectoria como piloto, era un apasionado del diseño y el arte, así como de la edición de fotografías.

¿Qué pasó el día del desplome del helicóptero?

Después del reporte de la caída de la aeronave el 22 de septiembre, elementos de las Comandancias Regionales de Puerto Vallarta y Talpa de Allende se movilizaron al lugar de los hechos.

Un escuadrón aéreo con rescatistas de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y personal de SAMU realizaron labores de búsqueda. Debido al mal clima, la búsqueda continuó hasta el 23 de septiembre.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo del helicóptero que se desplomó, el cual estaba destrozado en una zona montañosa. Junto con los restos también fueron localizados sin vida el piloto y el mecánico que viajaban a bordo.

Ivonne Alcántar / N+

