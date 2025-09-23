El Cuerpo de la Bebé Arrojada a la Presa de Las Pintitas Sigue en SEMEFO de Jalisco

Continúa en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el cuerpo de la recién nacida que presuntamente fue arrojada por sus propios padres a la presa de Las Pintas. Hasta la tarde de este 23 de septiembre, el cuerpo no había sido reclamado por ningún familiar.

La menor nació el pasado 18 de septiembre. De acuerdo con las primeras declaraciones que Yoselin 'N', de 20 años, y Cristián 'N', de 27, ofrecieron ante las autoridades, la bebé habría presentado complicaciones de salud tras el parto, por lo que fue llevada a un puesto de socorro. Sin embargo, afirman que no recibieron atención médica y, durante el traslado a otro centro de salud, la menor presuntamente falleció.

Ante el temor de lo ocurrido, la pareja dijo haber decidido arrojar el cuerpo a la presa de Las Pintas. Este 22 de septiembre, al solicitar ayuda para rescatar el cuerpo, ambos fueron detenidos por elementos de la autoridad y puestos a disposición del agente del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación.

Yoselin y Cristián residían en la colonia Quintas del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La noticia causó conmoción entre los vecinos, quienes aseguraron haber visto a Yoselin embarazada semanas atrás, pero notaron su ausencia con la bebé tras el fin de semana.

Escuchamos la noticia, pero nunca pensamos que fuera ella… la ubiqué en redes sociales y sí, me sorprendió porque era nuestra vecina y teníamos tiempo conociéndola Habitante de la colonia

Otra vecina relató que durante el fin de semana vio a Yoselin sin señales del embarazo ni en compañía de un recién nacido:

Después ya no la vimos con bebé, ni con pancita… nos sacamos de onda Habitante de la colonia

Las autoridades señalaron que un peritaje forense será clave para determinar si el golpe que presenta la menor en la cabeza guarda relación con su fallecimiento o si fue producto del impacto tras haber sido arrojada. Este análisis permitirá establecer si se trató de un parricidio.

