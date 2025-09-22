Se Desploma Helicóptero en el Cerro El Jabalí en San Sebastián del Oeste, Jalisco

Tras el reporte de la caída de un helicóptero en el cerro El Jabalí, ubicado en San Sebastián del Oeste, elementos de las Comandancias Regionales de Puerto Vallarta y Talpa de Allende se movilizan hacia el lugar.

Las labores de búsqueda están siendo realizadas por rescatistas, quienes emplean unidades terrestres y un escuadrón aéreo.

Un helicóptero se desploma en Jalisco. Foto: PC

Debido a la limitada comunicación en la zona del accidente, las autoridades permanecen a la espera de información más precisa.

¿Qué otros accidentes aéreos se han registrado recientemente en el país?

La tarde del sábado 20 de septiembre de 2025, una avioneta cayó en el Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León. Los rescatistas hallaron a dos personas sin vida: la conductora de televisión Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros.

La Fiscalía de Nuevo León gestionó la entrega de los cuerpos, mientras la Agencia Federal de Aviación comenzó la investigación para saber si el accidente fue causado por una falla mecánica

