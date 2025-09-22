Localizan Con Vida a Frany, Artista Plástica que Estaba Desaparecida Desde Agosto en Guadalajara

Fue localizada con vida la artista plástica que estaba desaparecida desde el 27 de agosto cuando fue privada de la libertad por sujetos armados, quienes llegaron a la Galería Casa Natalia, donde se encontraba Francisca junto al dueño del lugar, Gustavo, y el abogado Rodrigo, los cuales también fueron llevados por la fuerza.

Noticia relacionada: Junto a Artista ‘Frany’ Privaron de la Libertad a otras Dos Personas en Galería de Guadalajara

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó mediante un comunicado que Frany, como la suelen llamar sus amigos, ya se encuentra con sus familiares. Sin embargo, no dieron a conocer los detalles de cómo fue que apareció y el estado de salud en que se encuentra.

Solo detallaron que por su parte realizaron varios trabajos de investigación, entre los que destacan más de 30 operativos en los diferentes municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Asimismo, analizaron más de 160 horas de video y se solicitaron 15 colaboraciones. Mientras que, familiares y amigos de Frany, realizaron varias marchas para visibilizar la desaparición de la artista plástica.

Las autoridades precisaron que las investigaciones no han concluido, ya que las indagatorias continuarán para dar con el paradero de las personas que raptaron a las víctimas por casi un mes. Tiempo en el que no se supo nada de Frany, Gustavo y Rodrigo. Afortunadamente los tres regresaron con vida y ya están reportados como localizados y rodeados de sus seres queridos.

¿Qué se sabía de la desaparición de Frany en Guadalajara?

La artista plástica fue privada de la libertad el 27 de agosto, cuando impartía un taller de pintura para niños en la Galería Casa Natalia. Al momento, también fueron sustraídos Gustavo y Rodrigo, este último conocido como activista y empresario originario de Cancún. Además de ser un exaspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo.

Desde entonces, no se tenía información de las tres víctimas, quienes permanecieron incomunicadas por casi un mes.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: