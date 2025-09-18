Confirman Muerte de Comandante de CFE Tras Accidente en Carretera Guadalajara-Lagos de Moreno

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó y lamentó el fallecimiento del comandante en turno, Félix García Taboada, ocurrido el 17 de septiembre después de un accidente en el que un tráiler de doble remolque chocó a un campamento de personal de seguridad física de la institución, en la carretera federal Guadalajara-Lagos de Moreno.

Elementos de la CFE estaban trabajando en turno cuando sucedió el accidente

En el momento del accidente, personal de la CFE pernoctaba en las camionetas debido a las lluvias. Después del impacto, siete personas resultaron heridas, por lo que requirieron atención médica por parte de elementos de la Cruz Roja y Protección Civil, quienes llegaron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios.

El personal se encontraba proporcionando seguridad a un tractocamión que transportaba un transformador trifásico cuando el tráiler en cuestión, que circulaba a exceso de velocidad, embistió el campamento de la CFE.

Las autoridades competentes serán las que determinen la situación jurídica del conductor del camión implicado. Por su parte, la CFE refrenda su compromiso con su activo más importante, que es su personal, y se solidariza ante esta situación.

Cabe señalar que también hubo tres vehículos destruidos tras el impacto: dos de ellos golpeados directamente por el tráiler y uno más que sufrió daños colaterales.

La carretera permaneció cerrada por aproximadamente tres horas, mientras que los cuerpos de emergencias y elementos de la Guardia Nacional estaban dando trámite al fatal siniestro para poder liberar la circulación.

