Encuentran Sin Vida a Doctora en Clínica 46 del IMSS en Guadalajara; Fiscalía Investiga el Caso

De acuerdo con un comunicado, una doctora perdió la vida al interior de la clínica 46 del IMSS, en el municipio de Guadalajara. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya realiza las investigaciones correspondientes, al igual que las instancias competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes indagan la muerte de la médico residente Nicole Stark Carrillo, de 27 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado dentro de las instalaciones de dicha unidad médica.

El IMSS confirmó la muerte de la joven. Foto: Facebook IMSS Jalisco

El Instituto informó que, a pesar de la intervención del personal médico, no se logró salvar la vida de la paciente.

Por ello, se notificó a las autoridades ministeriales; personal de Trabajo Social brinda apoyo a los familiares en los trámites necesarios, mientras que directivos de Prestaciones Médicas, Servicios Jurídicos y de la propia Clínica 46 se presentaron en el hospital y colaboran con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué se sabe sobre la causa muerte de la joven médica residente en Guadalajara?

Según los familiares de Nicole Stark, la autopsia indicó que habría fallecido por asfixia de causa indeterminada

