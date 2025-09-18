Sujetos Armados Golpearon a 4 Mujeres en Domicilio de la Colonia El Vergel en Tlaquepaque

Cuatro mujeres fueron amedrentadas y golpeadas al interior de un domicilio ubicado en la colonia El Vergel, en el municipio de Tlaquepaque.

Al número de emergencias 911 se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego en la avenida Las Rosas, al cruce con la calle Cedros. Hasta ese punto se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes.

En el lugar encontraron a cuatro mujeres con algunos golpes. Ellas relataron que momentos antes, un grupo de sujetos armados irrumpió de manera violenta en su domicilio, aparentemente buscando a un hombre.

Los agresores les exigían información a las mujeres. Foto: N+

Según las versiones, los agresores les exigían información sobre dicha persona y les preguntaban por paquetes de mercancía, al parecer ilícita. Al no obtener lo que buscaban, las golpearon y las dejaron encerradas.

¿Qué colaboración con las autoridades ofrecieron las víctimas tras el ataque?

Pese al apoyo brindado por la Policía de Tlaquepaque, las mujeres se mostraron renuentes a proporcionar más datos sobre los causantes o sobre la persona que aparentemente era el objetivo.

Del hecho se dio aviso al Ministerio Público; sin embargo, las afectadas decidieron no presentar denuncia.



