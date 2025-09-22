Hombres Armados Asaltan Restaurante en Guadalajara; Robaron Dinero de la Caja Fuerte

Un grupo de cuatro sujetos armados asaltó un restaurante ubicado en los cruces de las avenidas Lázaro Cárdenas y Paseo de La Arboleda, en la colonia Jardines del Bosque, del municipio de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 22 de septiembre cuando el restaurante estaba por abrir sus puertas. De pronto llegaron los sujetos armados, amagaron a los empleados y exigieron el dinero que había en la caja fuerte.

Tras la amenaza, los empleados no se opusieron, por lo que entregaron el dinero a los presuntos ladrones.

Los asaltantes, al obtener el dinero, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Cuando los policías de Guadalajara llegaron al lugar de los hechos, no lograron localizar a los sujetos armados.

Mencionando aquí, los dependientes al entrevistarse con los mismos, que ingresan varios sujetos sin mencionar cuántos, los cuales al parecer armados, les solicitan el efectivo de la caja fuerte, estos acceden y les dan el efectivo sin hacer ningún daño a la misma Comandante de la Policía de Guadalajara

Empleados amagados por los asaltantes no sufrieron lesiones

Hasta el lugar también llegó un paramédico motorizado para revisar a los empleados, quienes únicamente presentaron crisis por el susto, sin embargo, no se determinó nada que pudiera poner en riesgo sus vidas.

Cabe señalar que la Fiscalía de Jalisco ya está investigando el hecho, con la intención de dar con los responsables de este asalto. Por su parte, el restaurante se mantuvo cerrado después de este delito.

Juan Pablo Ortega / N+

