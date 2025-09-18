Encuentran a Menor Asesinada a Balazos en Tlajomulco; Investigan a su Novio

Bajo el protocolo de feminicidio, autoridades estatales investigan la muerte de una menor de 17 años, quien fue localizada sin vida al interior de una vivienda ubicada en un fraccionamiento residencial sobre avenida López Mateos, a la altura de La Tijera.

De acuerdo con familiares de la víctima, los hechos ocurrieron durante la noche del 17 de septiembre dentro de la casa donde residía la joven. Al arribo de los servicios de emergencia, paramédicos confirmaron su fallecimiento y reportaron que el cuerpo presentaba varias horas de evolución cadavérica.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para iniciar las investigaciones correspondientes.

Según información recabada en el sitio, la vivienda se encontraba revuelta, con signos de una posible pelea en el interior. La joven fue localizada sobre una cama, en una de las habitaciones.

La menor podría haber sido asesinada por su pareja sentimental

Personas cercanas a la víctima señalaron como presuntos responsables a su pareja sentimental y a un familiar; sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión y hasta el momento no se reportan personas detenidas por el caso.

Las diligencias continúan para esclarecer los hechos.

Juan Pablo Ortega / N+

