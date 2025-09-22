Fiesta Familiar Termina en Fuerte Riña en Tlaquepaque; Un Hombre Resultó Baleado

Una fiesta familiar celebrada en una terraza de eventos en la colonia Lomas de Tlaquepaque terminó en violencia y caos. Lo que parecía una reunión en tranquilidad se convirtió en una riña masiva que dejó como saldo a un hombre herido de gravedad por un disparo.

La fiesta familiar se convirtió en una pelea campal

Los hechos ocurrieron en la calle Glendale al cruce con Ocampo, donde, de acuerdo con el primer reporte al 911, varias personas resultaron lesionadas por golpes durante una pelea campal. Testigos señalaron que en medio del pleito un sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra uno de los asistentes.

Cuando elementos de la Comisaría Municipal arribaron al lugar, sólo alcanzaron a observar cómo subían a la víctima a un vehículo particular para trasladarlo de emergencia a la Cruz Verde Marcos Montero. Debido al hermetismo entre los presentes, en un inicio no hubo detalles sobre lo ocurrido.

Fue hasta la llegada del lesionado a la unidad médica cuando se confirmó que presentaba un impacto de bala en la espalda, situación que lo mantiene al filo de la muerte. Paramédicos lograron estabilizarlo, pero su estado de salud se reporta como delicado.

La Fiscalía del Estado ya investiga el caso para identificar al responsable de la agresión. Hasta el momento no hay detenidos y únicamente se sabe que participaron al menos 10 personas en la riña que desató la tragedia.

