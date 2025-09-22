Reportan 110 Viviendas Afectadas por las Inundaciones en Puerto Vallarta

Continúan los trabajos para sanear las calles de Puerto Vallarta. La tarde del viernes 19 de septiembre, una tormenta provocó afectaciones materiales en varias colonias de la ciudad portuaria. En algunas zonas, los niveles de agua superaron los 50 centímetros de altura.

Nota relacionada: Desborde del Arroyo El Seco Deja Viviendas Inundadas y Familias Atrapadas en Tlajomulco

Son 50 casas que fueron afectadas en menaje y tuvimos intervención en 110 viviendas que tuvieron inundaciones, afectaciones mas no tuvieron viviendas en menaje, afectaciones, estas viviendas en menaje, sin embargo, sí se hizo un trabajo de limpieza y sanitización Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco.

110 Casas resultaron dañadas y 50 perdieron también su menaje. Foto: Protección Civil

Las labores de apoyo a la población se han llevado a cabo en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. Tras la emergencia, no se reportaron personas lesionadas ni desaparecidas.

¿Cuándo serán entregados los apoyos económicos a las familias afectadas?

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que los apoyos económicos dirigidos a las familias afectadas serán entregados en un lapso de diez días.

¿Qué zonas quedaron afectadas debido a la lluvia en Puerto Vallarta?

Una intensa lluvia registrada la tarde del viernes en Puerto Vallarta provocó inundaciones en varios puntos de la ciudad, dejando autos varados en avenidas como Francisco Villa, Exiquio Corona, Poetas y la lateral de Francisco Medina Ascencio.

Protección Civil desplegó unidades de emergencia y, ante la magnitud de los daños, se solicitó apoyo a la Guardia Nacional. Se pidió a la ciudadanía tomar precauciones y evitar zonas anegadas mientras continúan los trabajos de mitigación.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: