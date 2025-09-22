Siete Personas Podrían Estar Relacionadas con el Asesinato de Familia Michoacana en Guadalajara

Después de la localización de siete personas, que en hechos diferentes fueron privadas de la libertad, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que podrían estar relacionadas con el hallazgo de al menos cuatro cuerpos de una familia dentro de un coche en la colonia San Andrés, en Guadalajara.

Lemus agregó que las víctimas identificadas como Héctor Manuel, José Manuel y Gary Omar, quienes desaparecieron por la zona del Álamo Industrial, así como la artista plástica Frany, los abogados Gustavo, Rodrigo y el motociclista Abraham Emmanuel, quienes también fueron reportados como desaparecidos, estaban cautivos en una casa de seguridad en Tonalá.

Tras ser liberados, fueron ellos mismos quienes llegaron con sus familiares por su propia cuenta.

Se presume hasta ahora es que está todo ligado con esta situación del taller mecánico que se vio con el asesinato de unas personas de Michoacán. Ahora estarán rindiendo su declaración también para saber más información y poder dar con los responsables Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco

Aunque no llegaron hasta la finca, Lemus confirmó que los operativos realizados en conjunto con autoridades estatales y federales, obligaron a los captores a liberarlos.

Hasta ahora no hay personas detenidas por estos hechos. Las siete personas fueron reportadas en buen estado físico y sólo con afecciones anímicas.

¿Cuándo y dónde fueron las víctimas privadas de la libertad?

Héctor, José y Gary fueron privados de la libertad el 25 de agosto en los cruces de Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, poco después de que Héctor rindiera declaración por su presunta relación por la muerte de la familia de Michoacán.

El 26 de agosto, Frany, Gustavo y Rodrigo fueron secuestrados por varios sujetos armados cuando estaban en la Galería Casa Natalia.

Por último, en 30 de agosto, Abraham Emmanuel desapareció en la colonia Ponciano Arriaga, en Tlaquepaque, justo cuando iba a una cobertura de una grabación de un bautizo con drones

Dora Ivonne Alcántar / N+

