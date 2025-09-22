Madre Lanza a su Bebé a un Canal en El Salto; Confesó Tras Caer en Contradicciones

Lo que comenzó como un reporte de desaparición terminó en tragedia en El Salto. Una mujer de entre 20 y 25 años llamó a las autoridades asegurando que una tercera persona había arrojado a su bebé de cinco días de nacida a un canal pluvial cercano a la presa de Las Pintitas.

La mujer confeso que ella fue quien arrojó a su bebé

Policías municipales acudieron al lugar y, al entrevistarla, detectaron contradicciones en sus declaraciones. Tras varios minutos, la mujer confesó que fue ella misma quien lanzó a la menor al agua.

En un principio se manejaron distintas versiones: que la bebé había sido aventada, luego que estaba en la casa y finalmente, después de retirarse las unidades, Seguridad Pública recibió un nuevo aviso donde la madre confesó el lugar exacto en que se encontraba la pequeña.

El cuerpo de la bebé ya fue localizado

Bomberos de El Salto, encabezados por su director Leopoldo Padilla, montaron un operativo de rescate debido al riesgo de que la corriente arrastrara el cuerpo. Finalmente localizaron a la menor dentro de una bolsa negra.

Hasta el momento no se ha confirmado si la bebé estaba con vida al momento de ser arrojada. El cuerpo fue trasladado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizarle la autopsia que determine la causa de muerte.

Por lo pronto, los padres de la menor, ambos de entre 20 y 25 años, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

