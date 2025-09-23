Autoridades de Jalisco Confirman Localización de Helicóptero Desplomado de la CFE; Hay 2 Muertos

Autoridades confirmaron la localización del helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se desplomó en el cerro del Jabalí, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.

Esto encontraron las autoridades

La aeronave, que partió de Tepic con rumbo a Talpa, fue encontrada totalmente destrozada en la zona montañosa. Junto con los restos, también fueron hallados sin vida el piloto y un técnico que viajaban a bordo.

¿Qué causó el desplome?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del accidente aéreo ni más detalles sobre las maniobras previas a la caída. Autoridades continúan en el lugar realizando labores correspondientes y asegurando la zona.

Información en proceso.

Daniel Flores

