Guía Completa: Trámites de Admisión para Licenciaturas y Preparatorias de UdeG Calendario 2026–A

A partir de este lunes 1 de septiembre quedó abierto el periodo de trámites de primer ingreso para cursar alguna licenciatura en la Universidad de Guadalajara (UdeG), correspondiente al calendario 2026–A. El registro permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre.

El jefe de la Unidad de Admisiones de la Coordinación General de Control Escolar, Pablo Quiroz Nuño, informó que los aspirantes podrán solicitar su ingreso a una de las más de 100 licenciaturas ofertadas en los distintos centros universitarios de la Red Universitaria.

Fecha límite de pago

Una vez que los aspirantes hagan su registro es importante realizar el pago antes de la fecha límite que establece el formato, para posteriormente cargar foto, firma y huella, en el periodo comprendido del 4 al 24 de octubre para la obtención de solicitud de aspirante, detalló.

¿Cuándo será el examen de admisión?

El examen de admisión está programado para el 8 de noviembre.

Documentos que debe entregar el aspirante

Posteriormente, los aspirantes deberán entregar documentos como el certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP. En el caso de egresados de preparatorias de la UdeG e incorporadas, no será necesario subir el certificado a la plataforma.

Plazo para registrarse

El plazo para subir documentación será del 10 de noviembre al 16 de diciembre. La publicación del dictamen se realizará el 12 de enero en las páginas www.escolar.udg.mx y www.gaceta.udg.mx Las clases iniciarán el 19 de enero de 2026.

Lugares en preparatorias de Jalisco

En cuanto al Sistema de Educación Media Superior (SEMS), también inició el registro de aspirantes para el ciclo 2026–A en preparatorias con cupos disponibles, principalmente en planteles regionales. En el Área Metropolitana de Guadalajara aún hay lugares en las preparatorias 11, 12, 16 y 21.

Los interesados podrán consultar los planteles y el proceso de admisión en www.sems.udg.mx

Se recomienda a los aspirantes planificar sus tiempos de registro y no dejarlo para los últimos días, así como leer detenidamente toda la información proporcionada para cumplir con los pasos y fechas establecidas.

