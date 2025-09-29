Desbordamiento del Río Tajo Deja Calles y Casas Inundadas en Tototlán, Jalisco
Varias familias tuvieron que buscar resguardo debido a las fuertes inundaciones, las cuales, superan los 30 centímetros de alto
La lluvia registrada durante este lunes 29 de septiembre dejó severas afectaciones en el municipio de Tototlán, Jalisco, donde reportan el desbordamiento del río Tajo. En el sitio, ya se encuentran elementos de Protección Civil de Jalisco, quienes ayudan a la ciudadanía a mantenerse a salvo, pues el nivel del agua continúa subiendo.
En imágenes compartidas por autoridades estatales, se puede observar que las inundaciones superan los 30 centímetros de alto, cubriendo automóviles y camionetas casi hasta el cofre.
Por otra parte, los rescates de familias son continuos, así como de personas de la tercera edad. Algunas de ellas buscaron resguardo en las azoteas de sus hogares.
¿Qué afectaciones ha dejado la lluvia en el municipio de Tototlán?
Al momento se desconoce cuántas casas han sido afectadas y si todas tienen daños de menaje. No obstante, se menciona que al menos son tres colonias las que se encuentran más inundadas en la cabecera municipal de Tototlán, Jalisco.
Más afectaciones en Jalisco por la lluvia
Sin embargo, Tototlán no es el único municipio afectado por las lluvias en el estado, ya que en Zapotlán del Rey también hubo inundaciones. Se reporta de manera preliminar 12 casas con ingreso de agua, de las cuales, 6 tendrían daños en menaje.
Mientras que en la Zona Metropolitana de Guadalajara se reportan inundaciones y cierres parciales en los siguientes puntos:
- Av. Circunvalación y Félix Palavicini
- Paso a desnivel de Laureles y Ávila Camacho (ambos sentidos)
- Niños Héroes y Marcos Montero
- Medrano y Av. Malecón
- Lateral de López Mateos y Cruz del Sur
- Av. López Mateos y Las Águilas (norte–sur)
- Retorno de Periférico y Mariano Otero
- Periférico y Belisario Domínguez
- Calz. Lázaro Cárdenas y Río Seco
- Av. López Mateos y La Calma (ambos sentidos)
