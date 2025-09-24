Evacúan a 33 Estudiantes de Secundaria en Tlaquepaque por la Explosión de un Celular

En Tlaquepaque, evacuaron a 33 estudiantes de secundaria por la explosión de un celular en plena aula de clases.

Los momentos de tensión se vivieron dentro de la Secundaria Mixta Nº 64, ubicada en la calle Independencia al cruce con Alameda, en la colonia Los Puestos en San Pedro Tlaquepaque.

¿Por qué explotó el celular en la Secundaria Mixta Nº 64?

De acuerdo con personal de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, los alumnos comenzaron a jugar con el celular, haciendo un compás con un marcador de alcohol. Esto provocó que hiciera reacción, generando una nube de fuga de litio de la bateria y luego el estallido.

Oficiales atendieron un reporte de fuga de litio en la Secundaria Mixta #64, ya que un alumno perforó accidentalmente la batería de un teléfono con un compás, lo que provocó una reacción del dispositivo. pic.twitter.com/MKPmDMEPzD — Protección Civil Tlq (@PCTlaquepaque) September 23, 2025

Derivado de ello, las autoridades tuvieron que evacuar a 33 estudiantes del aula de clases y retiraron la butaca que resultó dañada. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Como medida de prevención se brindó recomendaciones del uso responsable de los dispositivos electrónicos para evitar futuros accidentes Protección Civil de Tlaquepaque

¿Qué debo hacer si explota un celular?

Puede ser muy riesgoso que un celular explote, ya que provoca quemaduras, incendios o daños a la salud por los gases liberados. Ante esto, lo primero que se debe hacer es mantener la calma y alejarse del dispositivo de inmediato para evitar lesiones.

Nunca intentes tocarlo con las manos desnudas, ya que puede estar a muy alta temperatura. Si hay fuego, utiliza arena, tierra o un extintor clase C, ya que el agua no siempre es recomendable al tratarse de baterías de litio. También recuerda que lo más importante es llamar de inmediato al 911 de emergencias.

