Calor Intenso, Frentes Fríos y Algunas Lluvias; Este es el Pronóstico del Otoño en Jalisco 2025

Oficialmente dio inicio el otoño en el hemisferio norte. El verano de este 2025 ya es historia. Formalmente, a las 12:19 del mediodía, hora del centro del país, ocurrió el equinoccio de otoño, momento del año en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, debido a que el Sol se coloca justo sobre el ecuador terrestre, marcando el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte.

El sol da una iluminación prácticamente uniforme a la Tierra y es el inicio del otoño en el hemisferio norte para nosotros y la primavera para el hemisferio sur. La característica es que en este equinoccio los días y las noches tienen una duración prácticamente igual de 12 horas Carlos Román, meteorólogo del IAM

Pronostican frentes fríos en Jalisco

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, durante esta temporada se pronostican cerca de 48 frentes fríos, los cuales ya comenzaron, aunque por ahora no están afectando al estado.

Se estima que este año sean 48 frentes fríos, un poquito por debajo de la climatología, y ya tendríamos tres de momento que se han estado formando. De hecho, los próximos días se espera que hacia el norte-noroeste del país ingresen algunos Carlos Román, meteorólogo del IAM

Pronóstico del tiempo para Jalisco durante Otoño 2025

Finalmente, en cuestión de temperaturas, por el momento se seguirán registrando temperaturas cálidas y, en los próximos días, incluso cielos con poca nubosidad. No se descarta que durante la semana haya presencia de lluvias. Las noches comenzarán a ser más frescas, aunque aún no se verá un descenso tan drástico en las temperaturas.

Edith Díaz de León / N+

