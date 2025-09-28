Vecinos Denuncian Apagón en la Carretera El Zapote en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Vecinos de Zapote del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, permanecen en total oscuridad debido a una falla en el suministro eléctrico que afecta el perímetro de las calles Revolución, Hacienda los Robles, Girasol y la carretera a El Zapote.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes señalan que la falta de iluminación representa un riesgo para la seguridad y movilidad en la zona.

La falta de luz pone en riesgo a la ciudadanía. Foto: LasÚltimasGDL

¿En qué momento será restablecido el servicio eléctrico en Zapote del Valle?

Al momento, el servicio eléctrico no ha sido reestablecido y las autoridades no se han pronunciado al respecto. Ante esta problemática, los residentes hacen un llamado urgente para que atiendan el reporte y restablezcan el servicio lo antes posible.

