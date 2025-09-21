Localizan con Vida a Abraham Emmanuel Pacheco, Maestro Reportado Como Desaparecido en Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la localización con vida de Abraham Emmanuel Pacheco Partida, un profesor de 31 años que había desaparecido el pasado 30 de agosto en la colonia Ponciano Arriaga.

¿Cuándo se reportó como desaparecido el maestro Abraham Emmanuel?

Ese día, Abraham Emmanuel se dirigía hacia Tonalá, donde trabajaría en la cobertura de la grabación de un bautizo con drones. Desde entonces, no se supo nada de su paradero, lo que motivó intensas labores de búsqueda.

Autoridades confirmaron su localización con vida

De acuerdo con la información oficial, fue encontrado vivo, sano y salvo la tarde del 20 de septiembre. Sin embargo, la dependencia no precisó detalles sobre el lugar, la hora o las condiciones en que se logró la localización.

La Fiscalía estatal tampoco informó si el profesor fue víctima de algún delito, pero aseguró que las investigaciones continuarán con el objetivo de esclarecer las circunstancias en torno a este hecho.



