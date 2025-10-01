Pelea por el “Amor” de una Mujer Termina con un Joven de 25 Años Asesinado en Tlaquepaque

Una pelea por el “amor” de una mujer terminó en una riña mortal en la colonia Tateposco, en San Pedro Tlaquepaque, donde un joven de 25 años fue asesinado de un disparo en el pecho.

Noticia relacionada: Estudiante es Apuñalada por su Exnovio Cuando Iba a su Primer Día de Clases en Tlaxcala

La agresión ocurrió durante la noche del martes 30 de septiembre, sobre la calle Pedro Moreno al cruce de Reforma, en la colonia antes mencionada.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según los vecinos, la víctima y el responsable, apodado ‘El Dormís’, comenzaron a discutir y en medio de la pelea se escuchó un disparo. Posteriormente, ‘El Dormís’ salió corriendo mientras que el joven asesinado quedó tendido a mitad de la calle.

Los habitantes de la colonia Tateposco y familiares de los involucrados no podían creer lo que había sucedido, además, en el sitio estaba la joven por la que presuntamente se desató la riña entre estos dos hombres.

Joven es atacada por su exnovio en Guadalajara

Mientras tanto en Guadalajara; durante la mañana del miércoles, una joven de 18 años y papá fueron lesionados con un cuchillo.

El supuesto responsable llegó hasta el hogar de su exnovia en la colonia Santa María, ingresó al domicilio y mantuvo una discusión con la joven, a quien quiso arrebatarle la vida con un cuchillo. En ese momento, el padre intervino y fue herido con el arma blanca en un pulmón.

El joven consiguió huir a bordo de una motocicleta, mientras que padre e hija tuvieron que ser trasladados hasta una Cruz Verde.

Miguel Zaragoza García y Las Noticias N+

Historias recomendadas: