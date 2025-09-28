Mujer Cae en Socavón en San Juan Bosco, Guadalajara; Así Fue Rescatada por Vecinos

Una mujer de la tercera edad fue rescatada tras caer en un socavón ubicado en el cruce de las calles Esteban Alatorre y Pedro Celestino Negrete, en la colonia San Juan Bosco, en Guadalajara.

El incidente ocurrió en una zona comercial, donde vecinos y trabajadores que se encontraban en el lugar auxiliaron a la víctima, quien resultó con varios golpes.

El socavón tiene una profundidad de 2 metros y un ancho de alrededor de 1.60 metros. La mujer cayó hasta el fondo, lo que pudo haberle costado la vida, según testigos. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores.

¿Existen antecedentes de accidentes provocados por el socavón en esa zona?

Cabe destacar que hace tres días, un camión también cayó en el mismo socavón, lo que evidencia el riesgo que representa esta falla en el pavimento. Vecinos de la zona han denunciado la presencia de varios socavones en el área y hacen un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y eviten futuros accidentes.

