Suman 89 Bolsas con Restos Humanos Localizadas en la Fosa de Los Ángeles de Nextipac, Zapopan

Este 8 de octubre continuaron los trabajos de búsqueda en la fosa clandestina ubicada en la colonia Ángeles de Nextipac, del municipio de Zapopan, con lo que ahora suman 89 bolsas con restos humanos encontrados en lugar.

Los integrantes del colectivo Manos Buscadoras dieron a conocer que este miércoles se encontraron cinco bolsas más con cuerpos mutilados.

Cabe señalar que esta fosa clandestina fue localizada desde el 6 de septiembre, cuando fueron encontrados los primeros restos humanos.

¿Los cuerpos han sido identificados?

Hasta el momento no se ha informado si los cuerpos fueron identificados, sin embargo, se está a la espera de que las autoridades declaren a quién corresponden los restos.

Se espera que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realice los trabajos correspondientes para la identificación de los restos.

Javier Sandoval / N+

