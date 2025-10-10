Tigre de Bengala se Escapa de Zoológico tras Lluvias en la Sierra Norte de Puebla

La noche de este viernes 10 de octubre de 2025 se reportó la desaparición de un ejemplar de tigre de bengala del zoológico Parque Animalia en el municipio de Xicotepec de Juárez en la Sierra Norte de Puebla.

Las fuertes lluvias que han caído sobre la demarcación generaron daños graves en la estructura del recinto, lo que facilitó que el ejemplar se saliera de la zona a la que estaba confinado.

Profepa pide no acercarse al tigre de bengala que escapó del zoológico Parque Animalia en Xicotepec, Puebla

Ante la fuga de un ejemplar de tigre de bengala del zoológico Parque Animalia, ubicado en el municipio de Xicotepec, en Puebla, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llama a la ciudadanía a evitar acercarse, o intentar atrapar y/o herir al ejemplar.

Derivado de las fuertes lluvias que se han suscitado en la Sierra Norte del estado de Puebla, el Parque Animalia tuvo daños graves en sus instalaciones que provocaron la fuga de los ejemplares ahí resguardados.

Las autoridades aseguraron que se logró la contención de la totalidad de los ejemplares, a excepción del tigre de bengala, ejemplar que tiene un peso de aproximadamente 130 kilogramos.

La Profepa informó que un equipo de veterinarios especializados, con apoyo de personal de Marina y elementos de seguridad del municipio y del estado están buscando al ejemplar para hacer la contención segura del mismo.

Rescatan a Mono Araña que deambulaba en calles de Tecamachalco, Puebla

El pasado 30 de septiembre de 2025, elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal de Tecamachalco rescataron a un mono araña que estaba en el Libramiento Sur Santa Rosa-Alseseca.

Fueron automovilistas que transitaban por este tramo carretero quienes reportaron al animal a los números de emergencia, por lo que autoridades emprendieron un operativo de búsqueda en la zona.

Rescatan a Mono Araña en Col Arboledas de Loma Bella en Puebla

Los cuerpos de rescate lograron ubicar al ejemplar de mono araña dentro de un domicilio aledaño al Libramiento Sur Santa Rosa-Alseseca, luego que vecinos lo encontraron y resguardaron para protegerlo.

