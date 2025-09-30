Aparece un Mono Araña Deambulando por Calles de Tecamachalco en Puebla

Este martes 30 de septiembre de 2025, elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal de Tecamachalco rescataron a un mono araña que estaba en el Libramiento Sur Santa Rosa-Alseseca.

Fueron automovilistas que transitaban por este tramo carretero quienes reportaron al animal a los números de emergencia, por lo que autoridades emprendieron un operativo de búsqueda en la zona.

Noticia relacionada: Convocatoria "Siguen Entre Nosotros": Fotografía la Vida Animal en el Panteón de Puebla

Rescatan a Mono Araña en Libramiento Sur Santa Rosa-Alseseca en Tecamachalco, Puebla

Los cuerpos de rescate lograron ubicar al ejemplar de mono araña dentro de un domicilio aledaño al Libramiento Sur Santa Rosa-Alseseca, luego que vecinos lo encontraron y resguardaron para protegerlo.

El mono fue trasladado al c4 del municipio, mientras esperan el arribo de personal de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) para que actúen bajo protocolo ambiental.

Las autoridades presumen que seguramente este mono escapó de alguna casa, pero deberá entrar en cuarentena para descartar que sufra alguna enfermedad.

El mono fue encontrado en el Libramiento Sur Santa Rosa-Alseseca. Foto: Cristóbal Lobato | N+

Rescatan a Gato Montés en Venustiano Carranza, Puebla

El pasado 15 de julio de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró en el municipio de Venustiano Carranza en Puebla a un gato montés.

Las autoridades recibieron el reporte sobre la presencia del felino en una zona urbana. El ejemplar mamífero carnívoro fue rescatado por la autoridad sano y salvo.

Rescatan a Mono Araña en Col Arboledas de Loma Bella en Puebla

El animal portaba un collar, por lo que consideraron pudo estar en cautiverio, es decir privado de la libertad al no ser un animal doméstico.

Historias recomendadas:

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ