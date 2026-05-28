Sujetos Suministraban Drogas a Menores de Edad para Grabar Videos para Adultos en Puebla

Catean presunto laboratorio en donde almacenaban fotografías y videos para adultos en el barrio Santa Anita de San José Chiapa en Puebla.

Rocio y Jesús Alejandro "N" detenidos tras cateos en San José Chiapa, PueblaFoto: Fiscalía de Puebla

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Alerta en Puebla: Fiscalía desmantela laboratorio donde se grababan videos para adultos con menores. Detenidos Rocio y Jesús Alejandro 'N'. Descubre cómo se llevó a cabo esta operación.

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