Sujetos Suministraban Drogas a Menores de Edad para Grabar Videos para Adultos en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla, desmanteló un presunto laboratorio de pornografía infantil en el municipio de San José Chiapa, además, obtuvo la detención de un hombre y una mujer identificados como Rocío y Jesús Alejandro "N".

El dispositivo se logró en colaboración con elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, donde llevaron a cabo dos cateos, derivados de una investigación por los delitos de pornografía de menores y narcomenudeo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 26 de mayo de 2026 se recibió una denuncia anónima mediante la cual se informó que en un inmueble ubicado en San José Chiapa presuntamente suministraban drogas a menores de edad y realizaban fotografías y videos de contenido pornográfico.

Rocío y Jesús Alejandro "N" detenidos tras cateo en laboratorio de contenido para adultos en San José Chiapa

Como resultado de las diligencias ministeriales efectuadas en un inmueble ubicado sobre la carretera federal Teziutlán-Acajete, entre calles 12 y 14 Oriente, barrio Santa Anita, fueron aseguradas dosis de droga conocida como cristal y marihuana, teléfonos celulares y dos computadoras portátiles.

Además, como resultado de este cateo fueron detenidos Jesús Alejandro y Rocío "N" quienes fueron trasladados al Ministerio Público.

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Dos menores y su abuela fueron localizados en un domicilio donde había droga y contenido para adultos en Puebla

En un segundo cateo realizado en un domicilio de la colonia Lomas de Guadalupe, relacionado aparentemente con el caso, agentes investigadores localizaron a una adolescente de 13 años de edad, a un menor de 8 años y a quien dijo ser su abuela, Rosa María "N".

En esta vivienda se logró asegurar droga y material fotográfico de contenido para adultos, por lo que los implicados ya fueron entrevistados por las autoridades correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con la @GN_MEXICO_ y la @Defensamx1, realizó dos cateos en el municipio de San José Chiapa como parte de una investigación por los delitos de pornografía de menores y narcomenudeo.#FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/lvnM26jhaC — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) May 28, 2026

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a derecho.

Este impactante caso pone en muestra la importancia de cuidar a sus hijos menores de edad y mantener una comunicación constante con ellos; Ante cualquier información o delito que quieran denunciar pueden acudir a la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Con información de Cristóbal Lobato

MCS