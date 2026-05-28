Ataque Armado Deja Sin Vida a Joven Albañil en la Ciudad de Puebla

Leodoro de 23 años de edad, fue asesinado a disparos en calles de la junta auxiliar se San Andrés Azumiatla, familiares piden justicia.

Asesinan a un hombre en San Andrés Azumiatla.Foto: Curul

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Violencia en Puebla: Asesinan a Leodoro, joven albañil, en San Andrés Azumiatla. La familia busca respuestas y justicia. Descubre los detalles de este lamentable suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+