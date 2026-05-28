Ataque Armado Deja Sin Vida a Joven Albañil en la Ciudad de Puebla

Leodoro de 23 años de edad fue asesinado a balazos en la calle Zapotitlán cerca del panteón de la junta auxiliar se San Andrés Azumiatla de la ciudad de Puebla.

Vecinos fueron quienes reportaron el ataque a los números de emergencia para que una ambulancia acudiera a brindarle asistencia médica.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) trataron de brindarle los primeros auxilios, pero a pesar de los esfuerzos médicos, murió a los pocos minutos.

Investigan homicidio de un hombre en San Andrés Azumiatla

Personas quienes se encontraban cerca le colocaron una sábana blanca, mientras la policía acordonaba la zona. Al lugar llegó el papá de la víctima quien la reconoció y dijo que se dedicaba a la albañilería.

Sus familiares ahora piden justicia por la muerte del joven quien describen como alguien trabajador y desconocen cuál habría sido el motivo del ataque.

La Fiscalía General del Estado de Puebla fue la encargada de llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense para aplicarle la necropsia de ley.

Hace una semana fue asesinado un albañil y bolero en el municipio de Ciudad Serdán; la víctima fue identificada como José Luis de 34 años de edad.

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Asesinan a balazos a un albañil en Ciudad Serdán, Puebla

De acuerdo con los hechos, el 20 de mayo el hombre fue atacado a disparos en un terreno ubicado cerca de la calle Venustiano Carranza esquina con Fernando Montes de Oca perteneciente a la comunidad de San Diego Texmelucan.

Testigos del ataque mencionaron que vieron a sujetos armados huir en un vehículo color café y al ver a la persona herida de bala dieron aviso al número de emergencias.

Lamentablemente los paramédicos únicamente confirmaron su fallecimiento ya que presentaba un disparo en la cabeza y otro en el tórax.

La esposa de la víctima realizó el reconocimiento del cadáver, mientras que la Fiscalía General del Estado procedió con las diligencias correspondientes.

Con información de N+

MCS