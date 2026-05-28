Muere Hombre Arrollado por un Tren en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de un hombre que fue arrollado por un tren en la colonia Santo Domingo perteneciente al municipio de Tehuacán en Puebla.

Una persona fue testigo de este accidente por lo que de inmediato llamó al cuerpo de emergencias para solicitar auxilio, integrantes de diversas corporaciones de atención acudieron al lugar; sin embargo, ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones que presentaba tras haber sido impactado por la locomotora.

Muere hombre en vías del tren de Tehuacán

La Fiscalía de Puebla y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cadáver y dieron inicio a las indagatorias para esclarecer este hecho y deslindar responsabilidades. Cabe destacar que en el lugar ya no se encontraba el ferrocarril.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre la identidad de la víctima, ni el motivo por el que no se habría quitado de las vías cuando pasó la locomotora.

Carambola desencadena tráfico intenso en la autopista México-Puebla

La mañana de este 28 de mayo, el conductor de un tráiler chocó contra dos autos particulares cuando circulaban sobre la autopista México-Puebla.

El accidente sucedió uno metros antes de llegar a la caseta de cobro del municipio de San Martín Texmelucan, con dirección a la capital poblana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tráiler Embiste Dos Automóviles en la Autopista México-Puebla

El impacto provocó que los dos carros quedarán en sentido contrario, junto a la barrera de contención, mientras que la unidad de carga se fue hacia el carril de baja.

Los vehículos obstruían dos de los tres carriles por lo que se generó importante congestionamiento vial por más de dos horas mientras retiraban las unidades afectadas. Conductores tuvieron que reducir su velocidad y tener paciencia ante este hecho vial, mientras que otros optaron por tomar vías alternas.

Hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad, pero sí daños materiales en todas las unidades involucradas.

Con información de Ehécatl Mello

MCS