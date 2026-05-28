Muere Hombre Arrollado por un Tren en Tehuacán, Puebla

Una persona fue encontrada sin vida en las vías del ferrocarril que atraviesan la colonia Santo Domingo en el municipio de Tehuacán, Puebla.

Muerto atropellado tren TehuacánFoto: Minuto a Minuto Tehuacán

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Tragedia en Tehuacán: hombre muere en las vías del tren. Autoridades buscan esclarecer el incidente. ¿Qué pudo haber pasado? Descubre más detalles.

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