Localizan Cuerpo Humano en Barranca de Junta Auxiliar en la Ciudad de Puebla

La tarde de este miércoles 27 de mayo de 2026 fue localizado el cuerpo de una persona en una barranca ubicada en San Miguel Canoa, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

El reporte ingresó al 911 y movilizó a policías municipales de la capital poblana hasta las faldas de La Malinche en la demarcación antes mencionada donde lograron hallar a la persona sin vida.

Hallan cuerpo de una persona en barranca de San Miguel Canoa, Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este miércoles que se reportó el hallazgo de un cuerpo humano en una barranca ubicada en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, en Puebla capital.

Los agentes de seguridad acordonaron la zona y solicitaron apoyo de binomios K9 para iniciar con la búsqueda de indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) efectuó las diligencias y el levantamiento correspondiente.

Cabe destacar que hasta el momento la víctima sigue en calidad de desconocida, y serán las autoridades quienes mediante las investigaciones pertinentes esclarezcan este caso.

Matan a líder de vendedores ambulantes frente a Hospital General del Sur en Puebla

Esta misma tarde un ataque armado dejó como saldo un muerto en inmediaciones del Hospital General del Sur, de la unidad habitacional Agua Santa de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con la información oficial, el hombre recibió tres impactos de arma de fuego y falleció cuando ingrasaba al hospital. La víctima respondía a nombre de Víctor Mirón Romero de 43 años de edad, líder de la agrupación de ambulantes 3 de Abril en la capital poblana.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ