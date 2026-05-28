Localizan Cuerpo Humano en Barranca de Junta Auxiliar en la Ciudad de Puebla

Policías municipales de la capital poblana se movilizaron hasta las faldas de La Malinche para atender el reporte del hallazgo.

Cuerpo Localizado Barranca Faldas La Malinche San Miguel Canoa PueblaFoto: Saraí Mancilla

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Hallan cuerpo en barranca de San Miguel Canoa, Puebla. Policía y Fiscalía investigan el caso. La víctima sigue sin identificar. Noticia en desarrollo.

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