Capturan en Flagrancia a Sujeto que Robaba Gasolina de un Ducto de PEMEX en Puebla

José Carlos "N" fue detenido en Huejotzingo, además, aseguraron una perforadora de tubos, cartuchos útiles, una pipa y dos camionetas.

Aseguran vehículos y detienen a un hombre por robo de hidrocarburo en Puebla.Foto: SSP Puebla

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Detienen en flagrancia a un hombre por robo de hidrocarburo en Huejotzingo. Aseguran perforadora, cartuchos y vehículos. Descubre cómo las autoridades combaten el huachicol.

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