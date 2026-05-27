Capturan en Flagrancia a Sujeto que Robaba Gasolina de un Ducto de PEMEX en Puebla

Un hombre identificado como José Carlos "N" fue sorprendido por Fuerzas de Seguridad cuando realizaba la extracción ilegal de hidrocarburo en el municipio de Huejotzingo en Puebla.

Este 27 de mayo de 2026 se dio a conocer que como parte de las acciones para combatir el robo de combustible en la entidad poblana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y Seguridad Física de PEMEX, detuvo en flagrancia a un hombre.

Detienen a un hombre y aseguran pipa por robo de hidrocarburo en Huejotzingo, Puebla

Jose Carlos "N" de 49 años de edad llevaba a cabo maniobras para sustraer hidrocarburo de manera ilegal de un ducto de PEMEX, presuntamente con apoyo de más cómplices quienes lograron escapar ante la llegada de las autoridades derivado a las labores de vigilancia.

Durante este operativo contra el huachicol, las Fuerzas de Seguridad aseguraron cartuchos útiles, una manguera, una perforadora de tubos, una pipa, dos camionetas con placas de circulación de Tlaxcala y Michoacán.

🚨 En coordinación con @SEMAR_mx y Seguridad Física de @Pemex, la Policía Estatal detuvo en flagrancia a un hombre que realizaba la extracción ilegal de hidrocarburo, en el municipio de Huejotzingo. ⛽



Durante esta intervención fueron aseguradas una manguera, una perforadora de… pic.twitter.com/Oob04TiKgS — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) May 27, 2026

Las autoridades hacen un llamado a la sociedad para colaborar con los elementos de seguridad y frenar estos actos que incluso ponen en riesgo vidas humanas; la ciudadanía puede reportar de manera anónima actividades relacionadas con el robo de combustible a través del 089.

Ahí pueden dar aviso de cualquier actividad relacionada con tomas clandestinas, almacenamiento o traslado irregular de hidrocarburos; Además, el Gobierno de Puebla mantendrá los operativos estratégicos para inhibir delitos relacionados con el robo y comercialización ilícita de hidrocarburo, así como para salvaguardar la seguridad de la población.

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Aseguran casi dos mil litros de hidrocarburo robado en Huauchinango, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo y aseguró más de mil 900 litros de hidrocarburo en un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Centro en el municipio de Huauchinango en Puebla.

En el lugar obtuvieron la detención de una persona y aseguraron 24 garrafas de 50 litros, diez garrafas de 60 litros y seis garrafas de 20 litros llenas de combustible, además de dinero en efectivo.

Con información de N+

MCS