Igualan Chivas y América en Amistoso en Arizona

América y Chivas igualaron 1-1 en el State Farm Stadium, en un nuevo capítulo del Clásico Nacional que, aunque amistoso, se disputó con la misma pasión de siempre ante más de 50 mil aficionados.

El encuentro comenzó con dominio rojiblanco. Apenas al minuto 3, Javier “Chicharito” Hernández aprovechó un error en la zaga americanista y definió dentro del área para abrir el marcador. El gol fue especialmente significativo para el delantero, quien volvió a anotar frente al acérrimo rival tras varios meses de sequía.

El América reaccionó con orden y paciencia. En la segunda mitad, el chileno Víctor Dávila logró el empate con un disparo cruzado que venció al arquero tapatío, estableciendo el 1-1 definitivo.

El partido, aunque amistoso, no estuvo exento de roces y polémicas. Chivas reclamó un par de penales no marcados, mientras que las Águilas reclamaron una falta previa al tanto de Hernández. El ritmo intenso y las emociones mantuvieron encendido al público durante todo el encuentro.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el defensa rojiblanco Miguel Gómez sufrió una dislocación de hombro tras una caída. Los médicos le atendieron en la cancha y, pese al dolor, el jugador decidió continuar, recibiendo una ovación de los aficionados por su valentía.

El resultado dejó lecturas positivas para ambos equipos. En Chivas, el regreso goleador de Chicharito fue una inyección anímica rumbo al cierre del semestre. En América, la reacción y el equilibrio en la segunda parte reafirmaron la solidez del plantel.

Aunque el marcador quedó empatado, el clásico amistoso en Arizona volvió a confirmar por qué América y Chivas representan la rivalidad más intensa del futbol mexicano: sin importar el contexto, cada enfrentamiento entre ambos se juega con el orgullo en juego.

