México vs Argentina En Vivo: Alineaciones y Minuto a Minuto Cuartos de Final de Mundial Sub-20

El partido de México vs Argentina en el Mundial Sub-20 se presenta como uno de los más atractivos de los Cuartos de Final. Ambas selecciones han mostrado un gran nivel en lo que va del certamen y, aunado a esto, se trata de dos equipos con una gran rivalidad histórica. Ahora, uno de los dos seguirá adelante con el sueño mundialista, mientras que el otro deberá empacar sus maletas y regresar a casa.

En el papel y pese a que México ha tenido un muy buen Mundial, Argentina llega a este compromiso como el favorito. La Albiceleste lleva 12 goles anotados en 4 partidos disputados, permitiendo a su vez apenas un par de anotaciones en contra. Además, la escuadra sudamericana ha ganado todos y cada uno de sus partidos en el certamen. Por su parte, el conjunto Tricolor llega con dos empates y una victoria en la Fase de Grupos, resultados que lo hicieron avanzar como segundo lugar a los Octavos de Final, donde venció a Chile.

Posibles alineaciones del México vs Argentina del Mundial Sub-20

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez, Obed Vargas, Elías Montiel, Alexéi Domínguez, Iker Fimbres, Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.

Argentina: Santino Barbi, Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler, Valentino Acuña, Milton Delgado, Ian Subiabre, Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Alejo Sarco.

Dónde ver en vivo el México vs Argentina del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 se juega la vida en el Mundial de la categoría ante Argentina. El partido correspondiente a los Cuartos de Final se jugará hoy sábado 11 de octubre 2025.

Puedes ver en vivo el México vs Argentina a través de la señal de Canal 5, TUDN y Vix. El compromiso está programado para comenzar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

México vs Argentina: Minuto a Minuto

Aquí podrás seguir minuto a minuto, las acciones más destacadas del encuentro entre México y Argentina de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.