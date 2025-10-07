México Golea a Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

El partido de México vs Chile de los Octavos de Final del Mundial Sub-20, se presenta como uno de los más atractivos de esta ronda del torneo. La Selección Mexicana de la categoría tuvo una gran actuación en la Fase de Grupos, terminando invicta y clasificando en segundo lugar de un sector que los enfrentó a Brasil, Marruecos y España. Ahora se medirán al combinado chileno, que es el anfitrión de esta edición del certamen, por un boleto a los Cuartos de Final.

La escuadra dirigida por Eduardo Arce consiguió su boleto a la fase de eliminación directa luego de vencer a Marruecos en la tercera jornada de grupos. El partido de los Octavos de Final entre México y Chile esta programado para jugarse este martes 7 de octubre, en punto de las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

México vs Chile Sub-20: Alineaciones Confirmadas

México: Emmanuel Ochoa, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Everardo López, Diego Sánchez, Obed Vargas Elías Montiel, Iker Fimbres, Gilberto Mora, Alexéi Domínguez y Tahiel Jiménez.

Chile: Sebastián Mella, Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez, Patricio Romero, Milovan Celis, Lautaro Millán, Agustin Arce, Javier Cárcamo, Vicente Álvarez y Juan Rossel.

México vs Chile Sub-20: Minuto a minuto En Vivo

El partido se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander, mismo inmueble que albergó el compromiso entre México y Marruecos de la tercera jornada de la fase de grupos.

La Selección Mexicana Sub-20 ya se encuentra en el estadio para disputar el partido de los Octavos de Final ante Chile.

Ambos equipos ya saltan al terreno de juego para la ceremonia protocolaria de los himnos nacionales.

Se entona el Himno Nacional Mexicano.

Suena el himno de Chile. La afición en el Estadio Elías Figueroa Brander estalla en júbilo. Los futbolistas se saludan y el partido está a escasos minutos de comenzar.

¡Arranca México vs Chile en el Mundial Sub-20!

Minuto 1: México mueve el balón y comienza el encuentro.

Minuto 3: Ambos equipos buscan presionar la salida del rival. Aún no hay llegadas de peligro sobre ninguno de los dos arcos.

Minuto 5: Chile tuvo el primer tiro libre cercano al área mexicana. El centro desde el costado izquierdo es bien despejado por la defensa.

Minuto 8: México poco a poco comienza a dominar la posesión. Primer tiro de esquina del partido y es para el Tricolor.

Minuto 10: Alexéi Domínguez hace la individual sobre la banda izquierda. Se sacó dos rivales de encima, pero al final decida disparar a puerta y el balón da por el costado de la red. Tenía un par de compañeros esperando el centro.

Minuto 11: Otra buena aproximación de México. Ahora por la banda derecha, centro de Fimbres que es bien despejado por la defensa chilena. México se ve superior y es quien toma la iniciativa.

Minuto 13: ¡Doble atajada de Ochoa! Chile despierta y exige en dos ocasiones al portero mexicano, que evita en dos ocasiones el primer tanto del encuentro.

Minuto 14: México se gasta su primera revisión en el VAR. El cuerpo técnico mexicano pedia penal, pero tras la revisión se decide que no hubo infracción.

Minuto 17: Chile empareja las acciones y ahora es la escuadra local la que busca hacerse presente en el marcador. Tiro de esquina por la derecha que es rematado por Celis. El chileno desperdicia una buena oportunidad.

Minuto 20: México busca retomar el dominio. Par de centros con buena intención, pero no encuentran rematador.

Minuto 24: Saque de banda largo de Gilberto Mora que es bien peinado en el área chilena. Sin embargo, los delanteros mexicanos siguen sin encontrar el balón para realizar un remate.

Minuto 25: México tiene el 64% de la posesión del balón.

Minuto 26: ¡GOOOOOOOL DE MÉXICO! Gol de Tahiel Jiménez que define de gran manera con el pie izquierdo. Gran trazo largo de Domínguez que es convertido en asistencia por parte de Gilberto Mora. Mora suma una nueva asistencia en el torneo.

Minuto 31: El gol le cayó bien a México, que sigue afianzando su dominio en el encuentro. Chile busca acercarse a la portería de Ochoa, pero no ha tenido otra de peligro.

Minuto 35: Nuevo acercamiento de México sobre la portería chilena, que termina con disparo del 'Chicha' Sánchez. Al final el árbitro señala fuera de lugar.

Minuto 40: La Selección Mexicana Sub-20 sigue dominando la tenencia del esférico. Más del 60% de posesión.

Minuto 41: Falta sobre Iker Fimbres que le da a México una nueva oportunidad con un tiro libre pegado sobre la banda derecha. Gilberto Mora es quien ejecuta, pase retrasado para el propio Fimbres, quien remata pero el balón se va desviado a tiro de esquina.

Minuto 42: La FIFA muestra una gran estadística. México tarda aproximadamente 17 segundos en recuperar el balón cuando lo pierde.

Minuto 45: Se agregan dos minutos.

Minuto 45+2: Acaba el primer tiempo del encuentro. México le está ganando 1-0 a Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20.

¡Arranca el segundo tiempo!

Minuto 46: Chile mueve el balón e inicia la segunda mitad.

Minuto 47: Se revisa una posible mano en el área de México. Sin embargo, luego de ver la jugada en el monitor, el árbitro decide que si bien sí hay un contacto con la mano de un defensa mexicano, no es sancionable.

Minuto 49: Chile salió con una actitud mucho más ofensiva. Ochoa tiene que salvar a México tras un disparo dentro del área.

Minuto 51: Tarjeta amarilla para Alexéi Domínguez.

Minuto 53: Los primeros minutos del segundo tiempo son totalmente dominados por la selección anfitriona que busca el empate.

Minuto 57: México no ha tenido ni una sola aproximación al arco chileno en la segunda mitad. Los locales han dominado la posesión y las acciones.

Minuto 60: Amarilla para Elías Montiel por cortar un posible contragolpe de Chile.

Minuto 65: Chile domina la posesión y la iniciativa y vuelve a exigir a Ochoa. Buen disparo de Patricio Romero que es bien rechazado por el guardameta mexicano.

Minuto 67: ¡GOOOOOL DE MÉXICO! Cuando mejor estaba Chile aparece Iker Fimbres con un disparo desde fuera del área que se hizo inalcanzable para el portero chileno. México ya lo gana 2-0.

Minuto 72: Tiro libre muy lejano que por poco se mete en la portería mexicana. Sin embargo, Ochoa corrige su salida y manda el balón a tiro de esquina.

Minuto 76: Cambio de México. Se va Tahiel Jiménez, Gilberto Mora y Alexéi Domínguez, entran Amaury Morales, Hugo Camberos y Oswaldo Virgen.

Minuto 80: ¡GOOOOOL DE MÉXICO! Otro tanto de México. Gran jugada del 'Chicha' Sánchez, disparo de Fimbres que es rechazado por el guardameta, pero en la segunda jugada se combinan Virgen, Morales y Camberos para que este último mande la pelota al fondo de la red. México golea a Chile 3-0.

Minuto 85: México volvió a tomar el control del encuentro y, a falta de cinco minutos, tiene prácticamente amarrado su boleto a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

Minuto 86: ¡GOOOOOL DE MÉXICO! Doblete de Hugo Camberos. Gran esfuerzo de Amaury Morales, que rescata un balón largo y sirve para Camberos, quien manda el balón a las redes con un disparo a ras de césped. México 4 - 0 Chile.

Minuto 88: Gol de Chile. Cae el descuento para los chilenos por conducto de Rossel. El capitán de La Roja marca el tanto de la honra para su equipo con un disparo de pie izquierdo.

Minuto 90: Se agregan 4 minutos.

Minuto 90+4: Se termina el partido. México avanza a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

México vs Chile: ¿Quién ganó el partido de los Octavos de Final del Mundial Sub-20?

México venció 4-1 a Chile en el partido correspondiente a los Octavos de Final del Mundial Sub-20. El conjunto mexicano se impuso con autoridad ante la selección anfitriona de este certamen con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y doblete de Hugo Camberos. Este resultado manda a la Selección Mexicana a los Cuartos de Final, siendo ya uno de los mejores ocho equipos del torneo.

