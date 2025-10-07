Conor McGregor Acepta 18 Meses de Suspensión por Violar la Política Antidopaje de UFC
El excéntrico peleador irlandés no podrá competir hasta marzo de 2026 tras fallar tres intentos de recolecta de muestras biológicas en 2024.
Conor McGregor enfrentará un receso obligatorio de 18 meses debido a una infracción de la política antidopaje de la UFC, informó este martes Combat Sports Anti-Doping. La sanción se deriva de tres intentos fallidos de recolección de muestras biológicas en un periodo de 12 meses durante 2024.
La suspensión oficial comenzó el 20 de septiembre de 2024 y se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026, lo que significa que el irlandés no podrá participar en ninguna pelea de UFC durante ese tiempo.
Este periodo de inactividad marca un nuevo capítulo en la carrera turbulenta de McGregor, quien ya ha estado envuelto en múltiples controversias dentro y fuera del octágono.
¿Por qué Conor McGregor está siendo suspendido?
La UFC ADP considera que la ausencia de cooperación en el proceso de pruebas anti-dopaje es equivalente a un resultado positivo, reforzando la gravedad de la infracción.
Mientras tanto, los fanáticos de McGregor y el mundo de las artes marciales mixtas esperan su regreso tras cumplir con la suspensión, especulando sobre posibles enfrentamientos y el impacto que tendrá en la división de peso ligero.
