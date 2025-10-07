Bad Bunny Encenderá el Super Bowl LX: ¿Podrá Superar el Récord Histórico de Kendrick Lamar?

El Halftime Show del Super Bowl se ha convertido en mucho más que un espectáculo musical: es un fenómeno cultural seguido por millones en todo el mundo. Cada año, la audiencia crece y las expectativas se disparan, y en 2026 será Bad Bunny quien suba al escenario del Super Bowl LX para intentar dejar su huella en la historia.

El legado reciente del medio tiempo ha estado lleno de momentos memorables. En 2020, Shakira y Jennifer Lopez marcaron pauta con una explosiva presentación latina que alcanzó 103 millones de espectadores. Al año siguiente, The Weeknd ofreció un show visualmente hipnótico que reunió a 96.7 millones de personas.

La edición de 2022 fue un homenaje al hip-hop, con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, repitiendo la marca de 103 millones. En 2023, Rihanna regresó triunfal a los escenarios con un show que superó los 121 millones de espectadores, y en 2024 Usher siguió la tendencia ascendente con 123.4 millones.

El punto más alto llegó en 2025, cuando Kendrick Lamar rompió todos los récords con 133.5 millones de espectadores, convirtiendo su presentación en la más vista en la historias del Super Bowl.

¿Podrá Bad Bunny superar la cifra de espectadores en el Super Bowl 2026?

Ahora, el turno es de Bad Bunny, quien llega al Super Bowl LX con el reto de superar esa cifra. Su mezcla de reguetón, trap latino y pop global, junto con su carisma escénico, prometen un show cargado de energía, diversidad y cultura latina.

Con millones de seguidores alrededor del mundo y un historial de presentaciones memorables, el artista boricua se prepara para encender el escenario más grande del planeta. La pregunta está servida: ¿podrá Bad Bunny romper el récord y hacer historia en el Super Bowl LX?

