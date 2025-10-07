Supercopa de España 2026: Definidos los Cruces, Barça-Athletic y Derbi Madrileño en Jeddah

Este martes 7 de octubre, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó oficialmente las fechas, horarios y orden de los partidos para la Supercopa de España 2026, que volverá a celebrarse en Jeddah, Arabia Saudita, a inicios del próximo año. La competición reunirá a los cuatro clubes españoles que mejor rendimiento tuvieron la temporada pasada y que buscarán levantar el primer trofeo de 2026.

El sorteo determinó que el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao abrirán el torneo con la primera semifinal el miércoles 7 de enero, en un duelo que reedita clásicos enfrentamientos recientes entre ambos equipos. Un día después, el jueves 8, se disputará la segunda semifinal, que será nada menos que el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Ambas semifinales, así como la final, se jugarán en el Alinma Stadium, el moderno recinto que ha sido sede habitual del torneo desde que Arabia Saudita comenzó a albergarlo. La final está programada para el domingo 11 de enero, a las 11:00 hrs tiempo de México, en el mismo escenario.

¿Quién ha ganado las últimas ediciones de la Supercopa de España?

En las últimas ediciones, la Supercopa ha estado dominada por los dos conjuntos más grandes del futbol español. El Barcelona se coronó campeón en 2023 y 2025, mientras que el Real Madrid levantó el trofeo en 2020, 2022 y 2024, consolidando la hegemonía de ambos clubes en esta nueva etapa del formato cuadrangular.

Esta será la sexta edición que se juegue en territorio saudí, consolidando la alianza entre la RFEF y el país árabe, que busca posicionarse como un centro de grandes eventos deportivos internacionales. Todo está listo para una nueva edición de la Supercopa que promete emociones, historia y espectáculo en el inicio del año futbolístico.

