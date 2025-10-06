Horario México vs Chile Sub-20: el Tri Busca Revancha Histórica en Octavos del Mundial 2025

Nueve años después de aquella dolorosa goleada 7-0 sufrida por la Selección Mayor ante Chile en la Copa América Centenario, México tendrá la oportunidad de escribir una historia diferente. Esta vez, en la categoría Sub-20, el Tri buscará revancha deportiva frente a los anfitriones en los octavos de final del Mundial de Chile 2025.

Después de una sólida fase de grupos, la Selección Mexicana Sub-20 aseguró su pase tras empatar 2-2 con Brasil y España, y vencer 1-0 a Marruecos con un gol de Gilberto Mora desde los once pasos. Con 5 puntos, el equipo dirigido por Eduardo Arce se quedó con el segundo lugar del Grupo C.

Chile, por su parte, vivió una clasificación agónica. La Roja debutó con triunfo 2-1 ante Nueva Zelanda, pero después cayó frente a Japón y Egipto. Aun así, logró avanzar a los octavos gracias al criterio de fair play, por tener menos tarjetas amarillas que sus rivales, sumando 3 puntos en total.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova confía en la localía y el empuje de su afición para revertir las dudas que dejó en la fase de grupos. México, en cambio, buscará mantener la solidez defensiva y la eficacia mostrada en momentos clave del torneo, con jóvenes que han destacado por su temple y claridad táctica.

El partido, originalmente programado a las 13:30 horas, fue reprogramado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, donde se espera un ambiente cargado de emociones y la promesa de un duelo intenso por un lugar en los cuartos de final.

El ganador de este enfrentamiento se medirá al vencedor de Argentina vs Nigeria, buscando mantener viva la ilusión de alcanzar el título juvenil.

¿Dónde ver mañana México vs Chile Sub-20?

México vs Chile Sub-20 se transmitirá en vivo mañana a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) por Canal 9 y TUDN.

Posibles alineaciones:

Chile:

Portero: Sebastián Mella

Defensas: Patricio Romero, Nicolás Suárez, Ian Gárguez y Felipe Fagúndez

Mediocampistas: Milovan Celis, Lautaro Millán, Agustín Arce, Nicolás Cárcamo y Vicente Álvarez

Delanteros: Juan Rossel



México:

Portero: Emmanuel Ochoa

Defensas: César Bustos, Diego Ochoa y Everardo López

Mediocampistas: Yael Padilla, Elías Montiel, Obed Vargas, Diego Sánchez, Gilberto Mora y Alexei Domínguez

Delanteros: Tahiel Jiménez

